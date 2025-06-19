İskİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ŞİLE SU KESİNTİSİ HAKKINDA DUYURU

Şile’de su kesintisi ile ilgili bilgiler yayımlandı. İSKİ’nin su kesintisi ne zaman sona erecek sorusu merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Haziran tarihinde İstanbul’da su kesintisi yapılacak bölgeleri açıkladı. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta geri gelecek? İşte İSKİ’nin 19 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Etkilenen mahalle: Balibey Mahallesi. Arıza açıklaması ise “Elektrik alt yapı çalışmaları sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” şeklinde belirtildi.

SU KESİNTİSİ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

Su kesintisinin başlangıç tarihi: 19.06.2025 saat 11:31. Tahmini bitiş tarihi ise: 19.06.2025 saat 17:30 olarak belirlendi. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.