İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Güngören’deki su kesintisine dair detaylar açıklandı. İSKİ, 20 Haziran günü İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak bölgeleri bildirdi. Bu durumda, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu gündeme geliyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Kesintiden etkilenen mahalle Güven Mahallesi olarak belirlendi. İçme suyu hatlarında meydana gelen bir arızadan dolayı 100 mm çaplı şebeke hattında sorun yaşanıyor.

Kesintinin başlangıç tarihi 20 Haziran 2025 saat 16:29 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi 20 Haziran 2025 saat 20:00 olarak açıklandı. Su kesintisiyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.