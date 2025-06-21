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İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ESENLER’DE SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Esenler’de su kesintisi bilgileri açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Haziran’da İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi olacağını duyurdu. Su kesintileri hakkında bilgiler araştırılıyor.

KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLE VE ARIZA DETAYLARI

Kesintiden etkilenen mahalle Birlik Mahallesi. Arıza sebebi, “içme suyu hatlarında meydana gelen arıza” olarak bildirildi ve 100 mm çaplı şebeke hattı arızası olduğu belirtiliyor. Kesinti, 21.06.2025 tarihinde 13:41:45’te başlayacak ve tahmini olarak 16:00’da sonlanacak. Detaylı bilgi almak için ALO 185’e ulaşabilirsiniz.

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