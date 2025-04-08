İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Kağıthane’de bir su kesintisi durumu yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Nisan’da İstanbul genelinde su kesintisi olacak ilçeleri duyurdu. Kullanıcılar, su kesintisinin ne zaman sona ereceğini ve saat kaçta suyun geri geleceğini araştırıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA BİLGİLERİ

Etkilenen mahalle, HÜRRİYET MAH olarak belirtiliyor. Kesintinin sebebi, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle yaşanan basınç düşüklüğü olarak açıklanıyor. Başlama tarihi 08.04.2025 saat 14:52:41 olarak belirtilmişken, tahmini bitiş tarihi ise 08.04.2025 saat 19:00 olarak duyuruluyor. Herhangi bir ek bilgi almak isteyenler için ALO 185 numaralı hattan iletişim kurmaları öneriliyor.