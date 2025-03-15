İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

Esenler’de su kesintisi bilgileri açıklandı. İSKİ, su kesintisinin ne zaman sonlanacağına dair sorulara yanıt aranmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 15 Mart gününde İstanbul’da su kesintisi yaşayacak ilçeleri açıkladı. Suların ne zaman geleceği ve hangi saat diliminde olacağı merak ediliyor. İşte İSKİ’nin 15 Mart İstanbul su kesintisi saatleri…

ETKİLENEN MAHALLE

Etkilenen mahalle: Birlik Mahallesi

ARIZA AÇIKLAMASI

Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

Başlama tarihi: 15.03.2025, 13:35:13

Tahmini bitiş tarihi: 15.03.2025, 17:00

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Detaylı bilgi için: ALO 185