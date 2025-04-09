İskİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

SU KESİNTİSİNİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Pendik’teki su kesintisi ile ilgili bilgiler güncellendi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 9 Nisan tarihinde İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Bu durum, birçok vatandaşın “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırmasına neden oluyor.

Etkilenen Mahalle ve Arıza Bilgisi

Kesintiden etkilenecek mahalle arasında “YENİŞEHİR MAH.” yer alıyor. Arıza açıklaması ise “İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI” olarak belirtildi. Su kesintisinin başlaması, 09.04.2025 tarihinde saat 11:31:22’de gerçekleşecek. Tahmini bitiş tarihi ise 9 Nisan 2025 saat 18:30 olarak planlandı.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Su kesintisi hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, “ALO 185” numarasını arayarak detaylı bilgi edinebilir.