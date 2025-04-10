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İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Kağıthane de yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Nisan günü bazı bölgelerde su kesintisi görülecek. Bu durum, su kesintisi süresini ve saatlerini merak eden vatandaşlar için önemli bir konu haline geliyor.

Etkilenen Mahalleyi Öğrenin

Su kesintisinden etkilenen mahalle Gültepe olarak duyuruldu. “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” yaşanacak. Kesinti, 10 Nisan 2025 tarihinde saat 15:25’te başlayacak ve tahmini olarak 20:00’de sona erecek. Detaylı bilgi için “ALO 185” hattı üzerinden bilgi alınabilir.

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