İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Beyoğlu’nda su kesintisi ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı günlerde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul genelinde su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı. Özellikle merak edilen konulardan biri, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu oldu. 15 Ağustos’ta su kesintisi yaşanacak bölgeler, detaylarıyla birlikte duyuruldu.

ETKİLENEN MAHALLELER

İlk olarak, Beyoğlu’ndaki Evliya Çelebi Mahallesi’nin etkileneceği duyuruldu. Bu mahalledeki su kesintisinin arıza açıklaması, “TEİAŞ enerji kesintisi” olarak belirtildi. Kesintinin başlangıç tarihi 15.08.2025, saati ise 15:58 olarak kaydedildi. Tahmini bitiş tarihi ise 15.08.2025, saat 18:00 olarak belirlendi. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, ALO 185 hattını arayabilir.

Ayrıca aynı gün Hacı Ahmet Mahallesi’nin de su kesintisinden etkileneceği bilgisi verildi. Bu mahallede yaşanacak olan su kesintisinin sebebi de TEİAŞ enerji kesintisi olarak açıklandı. Hacı Ahmet Mahallesi’nde de kesinti ile ilgili bilgiler, aynı tarihlerle aynı şekilde geçerli. Başlama saati 15:58, tahmini bitiş saati ise 18:00 olarak belirtildi. ALO 185 üzerinden bilgiler alınabilir.