İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

GAZİOSMANPAŞA’DA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Gaziosmanpaşa’da su kesintisiyle ilgili bilgiler açıklandı. İSKİ, su kesintisini ve ilgili detayları paylaştı. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği konusu da merak ediliyor.

SU KESİNTİSİ DETAYLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ağustos tarihinde İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bu doğrultuda, Gaziosmanpaşa’da suların ne zaman geleceği araştırılıyor. İSKİ tarafından sağlanan bilgilere göre, etkilenen mahalleler arasında Fevzi Çakmak Mahallesi yer alıyor. Kesintinin sebebi, TEİAŞ enerji kesintisi olarak belirtildi. Su kesintisi 15.08.2025 tarihinde saat 15:58:07’de başlayacak ve tahmin edilen bitiş saati 18:00 olarak belirlendi. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.