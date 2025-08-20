İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Küçükçekmece’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Ağustos günü İstanbul’daki su kesintisi yaşanacak yerleri açıkladı. Kesintinin ne zaman biteceği ve suyun saat kaçta geleceği merak ediliyor. İSKİ’nin belirttiği saatler ise şu şekilde.

KESİNTİ DETAYLARI

Etkilenen mahalle: Tevfikbey Mahallesi. “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” oluştu. Kesinti başlangıç tarihi olarak 20 Ağustos 2025 saat 13:51:58 verildi. Tahmini bitiş tarihi ise 20 Ağustos 2025 saat 17:00 olarak belirlendi. Daha fazla bilgi almak isteyenler, ALO 185 numarasını arayabilir.