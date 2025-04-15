İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SU KESİNTİSİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Küçükçekmece’de su kesintisi hakkında bilgiler verildi. İSKİ’nin su kesintisinin ne zaman sona ereceği sıkça araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Nisan tarihinde İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri açıkladı. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta geri dönecek? İşte İSKİ’nin 15 Nisan tarihli su kesintisi saatleri.

Etkilenen Mahalle ve Arıza Bilgileri

Su kesintisinden etkilenecek mahalle: Soğutluçeşme Mahallesi. Arıza açıklaması ise içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasıdır. Su kesintisinin başlangıç tarihi 15.04.2025, saat 17:27 olarak belirtiliyor. Tahmini bitiş tarihi ise 15.04.2025, saat 21:30 olarak duyuruluyor. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.