İski Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

BEYKOZ SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Beykoz ilçesinde su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Nisan günü su kesintisi yaşanacak yerleri açıkladı. Vatandaşlar, suyun ne zaman geleceğini ve saat kaçta geleceğini öğrenmek istiyor.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA AÇIKLAMASI

Kesintiden etkilenen mahalle, Akbaba Mahallesi. Kesintinin nedeni ise içme suyu hatlarında meydana gelen arıza. 100 mm çaplı şebeke hattında arıza oluştuğu bildiriliyor. Kesinti, 16 Nisan 2025 tarihinde 15:04’te başlayacak ve tahmini olarak 18:00’de sona erecek. Kesinti hakkında detaylı bilgi almak için ALO 185 hattı kullanılabilir.