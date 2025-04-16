İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Güngören ilçesinde su kesintisi hakkında bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Nisan tarihli su kesintisi ile ilgili detayları aktardı. Suların ne zaman geleceği ve saat kaçta geleceği araştırılıyor.

SALGINMA VE ARIZA BİLGİSİ

Etkilenen mahalle Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi olarak belirlendi. Arıza açıklaması; “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak ifade edildi.

Kesintinin başlama tarihi 16 Nisan 2025 saat 16:51 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi ise 16 Nisan 2025 saat 20:00 olarak duyuruldu. Detaylı bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabiliyor.