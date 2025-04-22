İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

KAĞITHANE’DE SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Kağıthane’de su kesintisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Nisan günü İstanbul’un bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesintinin ne zaman sona ereceği ise pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

SU KESİNTİSİNİN ETKİLEDİĞİ MAHALLE VE ARIZA BİLGİLERİ

Etkilenen mahalle arasında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi bulunuyor. Arıza sebebi, içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza. 100 mm çaplı şebeke hattında yaşanan bu arıza nedeniyle su kesintisi gerçekleşiyor. Kesinti, 22 Nisan 2025 tarihinde saat 14:45’te başlayacak ve tahmini olarak saat 19:00’da sona erecek. Detaylı bilgi için ALO 185 hattına başvurmak mümkün.