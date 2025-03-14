İSKİ Su Kesintisi Bilgileri: Başakşehir Detayları

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Başakşehir’de su kesintisi hakkında detaylar paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 15 Mart’ta İstanbul genelinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Su kesintisinin sona ermesi ve suların ne zaman geleceği merak ediliyor.

SU KESİNTİSİ SAATLERİ

Kesinti, 15 Mart 2025 tarihinde 02:00 – 02:30 saatleri arasında gerçekleşecek. Kesintinin nedeni ise TEİAŞ çalışması. Kesintiden etkilenen bölgeler arasında Başakşehir’de yer alan Altınşehir, Başak, Güvercintepe, Ziya Gökalp ve Şahintepe mahalleleri ile Küçükçekmece ilçesindeki Atakent, Atatürk, Halkalı Merkez, İkitelli OSB, Mehmet Akif, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz ve İnönü mahalleleri bulunuyor. İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri kapsamında, elektrik kesintisi de yapılacaktır.