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İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Duyuruldu

Tuzla’da su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 7 Mayıs günü İstanbul’da su kesintisi yaşanacak bölgeleri açıkladı. Peki sular ne zaman, saat kaçta geri gelecek? İşte İSKİ’nin 7 Mayıs İstanbul su kesintisi ile ilgili saat bilgileri.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA SEBEBİ

Etkilenen mahalle olarak “Cami Mahallesi” duyuruldu. Arıza açıklaması ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 400 mm çaplı ana isale hattı arızası” şeklinde belirtildi.

SU KESİNTİSİNİN BAŞLANGIÇ VE TAHMİNİ BİTİŞ TARİHİ

Kesintinin başlangıç tarihi 07.05.2025 saat 09:45 olarak belirlendi. Tahmini bitiş tarihi ise 07.05.2025 saat 18:00 olarak duyuruldu. Detaylı bilgi almak için “ALO 185” hattı aranabilir.

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