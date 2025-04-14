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İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Paylaşıldı

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ AÇIKLANDI

Küçükçekmece’de su kesintisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Nisan’da İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bu bağlamda, İSKİ su kesintisinin ne zaman sona ereceği konusu araştırılıyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Etkilenen mahalle olarak Atatürk Mahallesi belirtiliyor. Arıza açıklaması ise içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattındaki arıza olarak duyuruldu. Kesinti başlama tarihi 14.04.2025 saat 18:34:38 olarak kaydedildi. Tahmini bitiş tarihi ise 14.04.2025 saat 22:30 olarak verildi. Detaylı bilgi almak isteyenler için Alo 185 hattı üzerinden irtibat kurulabiliyor.

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