İSKİ Su Kesintisi Bilgileri ve Bitim Saati

GAZİOSMANPAŞA’DA SU KESİNTİSİ DETAYLARI

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde su kesintisi ile ilgili bilgiler açıklandı. İSKİ, su kesintisinin ne zaman sona ereceğiyle ilgili soruları cevaplamak için çalışmalara devam ediyor. 27 Mart günü İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler arasında bu bölge de yer alıyor.

KESİNTİDEN ETKİLECEK MAHALLE VE ARIZA BİLGİLERİ

Kesintiden etkilenecek mahallelerin başında Merkez Mahallesi geliyor. Su kesintisinin nedeni, içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza olarak belirtiliyor. Bu arıza, 800 mm çaplı ana isale hattında meydana gelen bir sorun.

KESİNTİ BAŞLANGICI VE TAHMİNİ BİTİŞİ

Kesinti 27 Mart 2025 tarihi saat 10:56’da başlayacak. Tahmini bitiş tarihi ise aynı gün saat 21:00 olarak belirlenmiş. Bununla birlikte, daha fazla bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayarak detaylı bilgi edinebilir.