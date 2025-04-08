İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Silivri’deki su kesintisiyle ilgili olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) gerektiği gibi bilgiler paylaştı. İSKİ, 9 Nisan günü İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisinin ne zaman biteceği sorusu araştırılıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Etkilenen mahalle, Bekirli Mahallesi olarak belirlendi. “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası” yaşanıyor.

BAŞLANGIÇ VE TAHMİNİ BİTİŞ TARİHİ

Kesinti, 08.04.2025 tarihinde saat 15:41’de başlayacak ve tahmini olarak 08.04.2025 tarihinde saat 19:00’da sona erecek. Detaylı bilgi almak için ALO 185 hattı aranabiliyor.