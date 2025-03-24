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İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

BEYKOZ SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Beykoz’daki su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 24 Mart günü İstanbul’da su kesintisinin yaşanacağı ilçeleri duyurdu. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırmaya başladı. Suların ne zaman, saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte İSKİ’nin duyurduğu 24 Mart İstanbul su kesintisi saatleri.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA DETAYLARI

Etkilenecek mahalleler arasında Ali Bahadır Mahallesi yer alıyor. Su kesintisinin sebebi ise içme suyu hatlarında meydana gelen arıza. 200 mm çaplı şebeke hattında arıza oluştuğu belirtiliyor.

SU KESİNTİSİ ZAMANLAMASI

Kesinti, 24 Mart 2025 tarihinde saat 11:55’te başlayacak ve tahmini olarak 17:00’de sona erecek. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için ALO 185 çağrı merkezine başvurulabilir.

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