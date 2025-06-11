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İSKİ Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Güngören’de su kesintisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İSKİ, su kesintisinin ne zaman sona ereceğine dair soruları yanıtlıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 11 Haziran tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Peki, su kesintisi ne zaman bitecek? İşte İSKİ’nin 11 Haziran İstanbul su kesintisi ile ilgili saat bilgileri…

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA BİLGİLERİ

Etkilenen Mahalle: Akıncılar Mahallesi
Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle DMA vana/debimetre değişimi”
Başlama Tarihi: 11.06.2025 10:03:10
Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Etkilenen Mahalle: Gençosman Mahallesi
Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle DMA vana/debimetre değişimi”
Başlama Tarihi: 11.06.2025 10:03:10
Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Etkilenen Mahalle: Güneştepe Mahallesi
Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle DMA vana/debimetre değişimi”
Başlama Tarihi: 11.06.2025 10:03:10
Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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