İSKİ Su Kesintisi Bilgisi Paylaşıldı

Esenyurt’ta su kesintisi bilgileri açıklandı. İSKİ su kesintisinin hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran’da İstanbul genelinde su kesintisi olacak ilçeleri duyurdu. Peki, su kesintisi ne zaman sona erecek, saat kaçta akmaya başlayacak? İşte İSKİ’nin 18 Haziran İstanbul su kesintisi için belirlediği saatler.

ETKİLENEN MAHALLE

Kesintiden etkilenen mahalle: Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi.

ARIZA AÇIKLAMASI

Açıklamaya göre, “İçme suyu sistemlerimizde yapılan bakım-onarım çalışmaları” nedeniyle su kesintisi gerçekleşiyor.

BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

Kesintinin başlangıç tarihi: 18.06.2025 saat 09:53. Tahmini bitiş tarihi ise 18.06.2025 saat 22:00 olarak belirlendi. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.