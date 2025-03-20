İSKİ Su Kesintisi Detayları ve Saatleri

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak bölgeler duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Mart’ta su kesintisi olabiliyor. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusuna yanıt arıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA SEBEBİ

Kesintiden etkilenecek olan mahalle Kınalı Ada olarak belirtildi. Kesintinin sebebi, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak açıklandı.

KESİNTİ TARİHLERİ VE SÜRESİ

Su kesintisinin başlangıç tarihi 20 Mart 2025 saat 16:21:43 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi ise aynı gün saat 19:00 olarak duyuruldu. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabiliyor.