Haberler

İSKİ Su Kesintisi Detayları ve Saatleri

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak bölgeler duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Mart’ta su kesintisi olabiliyor. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusuna yanıt arıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA SEBEBİ

Kesintiden etkilenecek olan mahalle Kınalı Ada olarak belirtildi. Kesintinin sebebi, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak açıklandı.

KESİNTİ TARİHLERİ VE SÜRESİ

Su kesintisinin başlangıç tarihi 20 Mart 2025 saat 16:21:43 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi ise aynı gün saat 19:00 olarak duyuruldu. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yavuz Navruz Sendika Başkanı Seçildi

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi olağanüstü genel kurulunda Yavuz Navruz, tek listeyle başkan olarak göreve getirildi.
Haberler

Ordu’da Okullar Tatil Edildi Mi?

Meteoroloji'nin uyarılarıyla birlikte Türkiye genelinde yağışlar etkili olurken, Ordu'da okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemde. İl için kuvvetli kar yağışı beklentisi var.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.