İSKİ Su Kesintisi Dumlupınar Mah’de. Arıza Nedeniyle Sular 20.30’da Gelecek. Detay İçin ALO 185

KADIKÖY’DE SU KESİNTİSİ: DETAYLAR BELLİ OLDU

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Dumlupınar Mahallesi’nde 150 mm çaplı şebeke hattında arıza oluştuğu belirtildi.

SU KESİNTİSİNİN BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİ

Su kesintisi 5 Nisan 2025 tarihinde saat 15:12’de başlayacak. İSKİ yetkilileri, arızanın aynı gün saat 20:30’a kadar tamamlanmasını öngörüyor. Kesinti süresince mahalle sakinlerinin su ihtiyaçlarını karşılamak için önlem almaları tavsiye ediliyor.

ARIZA İLE İLGİLİ DETAYLAR

Yapılan açıklamada, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası” ifadeleri kullanıldı. İSKİ ekipleri arızayı gidermek için çalışmalara başladı.

BİLGİ ALMAK İÇİN İLETİŞİM

Kesintiyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar ALO 185 hattını arayabilir. İSKİ yetkilileri, arızanın en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtiyor.