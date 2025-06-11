İSKİ, Su Kesintisi Duyurdu: 14 Saat

ÇALIŞMALAR NEDENİYLE SU KESİNTİSİ

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışındaki ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları yapılacağı, ayrıca Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişiminin gerçekleştirileceği bildirildi. Bu nedenle, 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında su verilmeyecek bölgeler belirlendi.

KESİNTİDEN ETKİLENEN BÖLGELER

Bahçelievler’de su kesintisinden etkilenecek bölgeler şunlardır: Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı) ve Siyavuşpaşa (bir kısmı).

Bağcılar’da ise Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet bölgeleri su kesintisinden etkilenecek.

Güngören’de Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı) ve Güneştepe de su verilemeyecek bölgeler arasında yer alıyor.

Esenler’de ise Fatih Mahallesi’nin bir kısmı su kesintisinden etkilenen alanlar arasında bulunuyor.