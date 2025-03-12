İSKİ Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

ÇEKMEKÖY’DE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Çekmeköy’de su kesintisi hakkında bilgiler verildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Mart günü İstanbul’da yaşanacak su kesintilerini belirledi. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği sorusu ise araştırılıyor.

ETKİLENEN MAHALLER VE ARIZA NEDENİ

Etkilenen mahallelerden biri Cumhuriyet Mahallesi. Burada içme suyu hatlarında meydana gelen arızadan dolayı 900 mm çaplı ana isale hattı arızası oluştu. Kesinti, 12 Mart 2025 tarihinde 13:56’da başlayacak ve 18:00’de sona ermesi bekleniyor.

Başka bir etkilenen mahalle ise Ekşi Oğlu Mahallesi. Burada da benzer şekilde içme suyu hatlarında yaşanan arıza nedeniyle 900 mm çaplı ana isale hattında bir problem ortaya çıktı. Bu kesinti de aynı tarihlerde, yani 12 Mart 2025 tarihinde 13:56’da başlayacak ve 18:00’de sona erecek.

Detaylı bilgi almak için ALO 185 hattına başvurulabilir.