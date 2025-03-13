İSKİ Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Güngören’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 13 Mart günü İstanbul’da su kesintisinin yaşanacağı bölgeler duyuruldu. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği ise merak ediliyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Kesintiden etkilenen mahalleler arasında Gençosman Mahallesi bulunuyor. Arıza açıklaması ise içme suyu hatlarında meydana gelen sorun sebebiyle 250 mm çaplı şebeke hattında arıza olduğu yönünde.

SU KESİNTİSİNİN TARİHİ VE SAATİ

Su kesintisi 13.03.2025 tarihinde saat 13:05’de başlayacak ve tahmini olarak 17:00’de sona erecek. Su kesintisi hakkında daha fazla bilgi için ALO 185 numarasını aramak mümkün.