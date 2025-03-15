BEYOĞLU SU KESİNTİSİ DUYURULDU

Beyoğlu’nda su kesintisine dair bilgiler gün yüzüne çıktı. İSKİ’nin açıklamasına göre, 15 Mart tarihinde İstanbul’da belirli ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin 15 Mart İstanbul su kesintisi bilgilerine göre, etkilenen mahalleler arasında Kadı Mehmet Mahallesi bulunuyor. Arıza sebebi olarak, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı vana montajı/değişimi” belirtildi. Kesintinin başlangıç tarihi 15 Mart 2025 saat 14:02’dir ve tahmini bitiş tarihi ise aynı gün saat 17:00 olarak planlanmıştır. Vatandaşlar detaylı bilgi edinmek için 185 numaralı ALO hattını arayabiliyor.