İSKİ Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

SU KESİNTİSİ DETAYLARI AÇIKLANDI

Bakırköy’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 26 Mart günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA BİLGİLERİ

Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında yer alan Basınköy Mahallesi için arıza açıklaması şöyle oluyor: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.” Su kesintisi 26 Mart 2025 tarihinde 13:40’ta başlayacak ve tahmini olarak 18:00’de sona erecek. Gerekli detaylar için 185 numaralı Alo İSKİ hattı üzerinden bilgi alınabiliyor.