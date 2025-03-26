İSKİ Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Küçükçekmece’de su kesintisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 26 Mart günü İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak bölgeler açıklandı. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği ve saat kaçta suyun geleceği merak ediliyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA BİLGİSİ

Kesintiden etkilenecek olan mahalle ise Atakent Mahallesi. Arıza sebebi, “içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtildi.

BASLAMA VE TAHMİNİ BİTİŞ TARİHLERİ

Kesinti başlangıç tarihi 26.03.2025 saat 13:15:52 olarak açıklandı. Tahmini bitiş tarihi ise 26.03.2025 saat 17:00 olarak belirlendi. Detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler için iletişim numarası ALO 185 olarak belirtildi.