İSKİ Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul’da, Eyüpsultan’da yaşanacak su kesintisi ile ilgili bilgiler gün yüzüne çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 27 Mart günü su kesintisi yapılacak ilçeleri açıkladı. İskan edilen bölgelere yönelik detaylı bilgi ve su kesintisinin ne zaman sona ereceği araştırılmakta.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA DETAYLARI

Su kesintisinin yaşanacağı mahalle Sakarya Mahallesi olarak belirlendi. Arızanın nedeni, içme suyu hatlarında meydana gelen arızayı kapsıyor. Bu arızanın sebebi, 800 mm çaplı ana isale hattında yaşanan bir problem. Kesintinin başlayacağı tarih ise 27 Mart 2025, saat 10:56 olarak belirtilirken, tahmini bitiş zamanı ise 27 Mart 2025, saat 21:00. Kesintiye dair daha fazla bilgi almak isteyenler, ALO 185 hattını arayabilir.