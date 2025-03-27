İSKİ Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

SULTANGAZİ’DE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Sultangazi’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamalara göre, 27 Mart günü bazı ilçelerde su kesintisi yapılacak.

Etkilenen Mahalle ve Arıza Açıklaması

Etkilenen mahalle Gazi Mahallesi olarak belirtildi. “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 800 mm çaplı ana isale hattı arızası” nedeniyle su kesintisi gerçekleşiyor.

Kesinti Tarihleri

Su kesintisinin başlama tarihi 27 Mart 2025 saat 10:56 olarak belirlendi. Tahmini bitiş tarihi ise aynı gün 21:00. Daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar “ALO 185” numarasını arayabilir.