İSKİ Su Kesintisi Saatleri Açıklandı

BEYKOZ’DA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Beykoz’da su kesintisi ile ilgili bilgiler yayınlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Mart günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıkladı. Su kesintisinin detayları araştırılıyor ve “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu soruluyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Kesintiden etkilenen mahallelerin başında Anadolu Kavağı Mahallesi yer alıyor. Arıza açıklaması ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” şeklinde belirtildi.

KESİNTİ TARİHLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kesintinin başlangıç tarihi 13.03.2025 saat 10:39:36 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi ise 13.03.2025 saat 19:00 olarak duyuruldu. Su kesintisi hakkında daha fazla bilgi almak için ALO 185 numarasına ulaşılabiliyor.