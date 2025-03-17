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İSKİ Su Kesintisi Saatleri Duyuruldu

SUSUZ KALACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Beylikdüzü’nde su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Mart’ta İstanbul’un bazı bölgelerinde su kesintileri yaşanacağını bildirdi. Hangi mahallelerin etkileneceği ve suyun ne zaman geri geleceği merak ediliyor.

MARMARA MAHALLESİ’NDE ARIZA VE KESİNTİ SÜRESİ

Etkilenen mahallelerden biri MARMARA MAH. olarak duyuruldu. Arıza sebebi, “içme suyu hatlarında meydana gelen arıza” olarak açıklandı ve 150 mm çaplı şebeke hattında bir sorun olduğu ifade edildi. Kesinti, 17 Mart 2025 tarihinde saat 15:02:41’de başlayacak ve tahmini olarak saat 18:00’de sona erecek. Kesinti ile ilgili detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

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