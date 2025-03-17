İSKİ Su Kesintisi Sarıyer’de Ne Zaman?

SARİYER SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ DUYURULDU
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Mart günü Su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Sarıyer’deki su kesintisi hakkında bilgiler merak ediliyor.
ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA SEBEBİ
Kesintiden etkilenen mahalle, “Zekeriyaköy Mahallesi”. Arızanın sebebi ise “içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 250 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtildi.
KESİNTİ TARİHİ VE SÜRESİ
Su kesintisi, 17.03.2025 tarihinde saat 11:24:41’de başlayacak ve tahmini olarak 17.03.2025 tarihinde saat 22:00’de sonlanacak. Detaylı bilgi için “ALO 185” numarası üzerinden iletişim kurulabiliyor.