İSKİ, Su Kesintisi Yapacağını Duyurdu

SU KESİNTİSİ UYGULAMASI DUYURUSU

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı hatlarda gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören bölgelerinde yarın 14 saat süreyle su kesintisi olacağını bildirdi. İSKİ’nin yaptığı açıklamada, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışındaki ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları, Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi yapılacağı belirtildi.

ETKİLENEN BÖLGELERİN LİSTESİ

Çalışmalar sebebiyle 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında su verilemeyecek bölgeler sıralandı. Bahçelievler’de etkilenmiş mahalleler arasında Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı) ve Siyavuşpaşa (bir kısmı) yer alıyor. Bağcılar’da ise Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet mahalleleri etkilenecek.

GÜNGÖREN VE ESENLER’DEKİ ETKİLENEN MAHALLELER

Güngören bölgesinde Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı) ve Güneştepe mahalleleri su kesintisinden etkilenecek. Esenler’de ise Fatih Mahallesi’nin (bir kısmı) su hizmeti alamayacağı bildirildi. Bu süre zarfında su ile ilgili tedbirlerin alınması öneriliyor.