İSKİ, Sultangazi Su Kesintisi Duyurdu

SULTANGAZİ’DE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul’da su kesintileri ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Haziran tarihinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Vatandaşlar, suyun ne zaman geri geleceği ve saat kaçta geleceği üzerinde yoğunlaşan bir araştırma yapıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA SEBEBİ

Kesintiden etkilenecek olan mahalle 75. Yıl Mahallesi olarak belirtildi. Arıza kaynağı ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 600 mm çaplı ana içme suyu hattı arızası” olarak açıklandı.

Kesinti 17.06.2025 tarihinde saat 08:55’te başlayacak. Tahmini olarak suyun geri gelmesi ise 18.06.2025 tarihinde saat 01:00’de gerçekleşecek. Daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar ALO 185 numaralı hattı arayabilir.