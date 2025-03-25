İSKİ Tuzla Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

TUZLA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Tuzla’da su kesintisi konusuyla ilgili önemli bilgiler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 25 Mart tarihinde İstanbul’da yaşanacak su kesintileri hakkında detayları kamuoyuyla paylaştı. Bu kesintinin süresi ve nerelerde etkili olacağı merak ediliyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE SÜREÇ

Etkilenen mahalleler arasında Akfırat Mahallesi yer alıyor. Kesinti, içme suyu sistemlerindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşiyor.

Başlama tarihi 25 Mart 2025 saat 16:55’te belirlenirken, tahmini bitiş saati ise 25 Mart 2025 saat 20:00 olarak duyuruldu. Kullanıcılar, konu hakkında detaylı bilgi almak için ALO 185 telefon numarasını arayabilir.