İski Ve Askı Baraj Doluluğu Ne?

İSKİ VE ASKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI ARTMAKTA

İstanbul’daki ve Ankara’daki su tüketimi artarken, baraj doluluk oranları kritik bir hal alıyor. Su ihtiyacının giderek arttığı başkentte, beklenen yağışların olmaması bu rezervleri etkiliyor. “İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusu, her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. 30 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla İstanbul ve Ankara baraj doluluk oranları hakkında güncel bilgiler burada yer alıyor.

GÜNCEL VERİLER VE HESAPLAMA YöntEMİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, baraj doluluk oranları artan yağışlarla birlikte değişiklik göstermekte. İstanbul, Ankara ve İzmir’in baraj doluluk oranları hakkında detaylar, güncel verilere göre şekilleniyor. Aktif kullanılabilir doluluk oranı şu şekilde hesaplanıyor: Toplam hacimden ölü hacim çıkarılıyor ve kalan su miktarı toplam hacme bölünüp 100 ile çarpılıyor. Bu hesaplama, mevcut doluluk oranını yüzdelik olarak veriyor. İSKİ verilerine göre, 29 Mayıs 2025 tarihindeki baraj doluluk oranlarıyla ilgili grafikte yeni bilgiler de yer alıyor.