İSKİ ve ASKİ Baraj Doluluk Oranları

İSTANBUL’UN SU İHTİYACINA YENİ VERİLER

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, mevsimsel yağışlarla birlikte yükselmeye devam ediyor. Özellikle Ömerli, Terkos ve Büyükçekmece barajlarındaki su seviyeleri oldukça dikkat çekiyor. Su tasarrufu ve bilinçli tüketim alışkanlıkları, su kaynaklarının korunması açısından hala önemli bir konu haline geliyor. Peki, 13 Mart itibarıyla İstanbul barajlarında son durum nasıl?

13 MART BARAJLARDA DOLULUK ORANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 13 Mart 2025 Perşembe günkü baraj doluluk oranı grafiği güncellenmiş durumda. Bu veriler, barajların doluluk seviyesinin artan yağışlarla değişiklik gösterdiğini gözler önüne seriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki baraj doluluk oranlarıyla ilgili ayrıntılar da haberimizde yer alıyor.

ANKARA’DAKİ DOLULUK ORANLARI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre güncel baraj doluluk oranı da yine önemli verilere sahip. Barajların doluluk seviyeleri, artan yağışlara bağlı olarak değişiklik göstermeye devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki barajların doluluk oranlarının nasıl olduğu ve detayları yazımızda bulabilirsiniz.

DOLULUK ORANI HESAPLAMASI

Aktif kullanılabilir doluluk oranı şu şekilde hesaplanıyor: Toplam hacim – ölü hacim hacmindeki su miktarı ile kalan su miktarı bulunuyor. Daha sonra kalan su miktarı, toplam hacme bölünüp, 100 ile çarpılarak yüzdelik oran elde ediliyor. Bu hesaplama sistemi, barajlardaki su durumunu etkili bir biçimde gösteriyor.