İSKi ve ASKİ Baraj Doluluk Oranları Mart 2025

İSTANBUL’UN SU İHTİYACI VE BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları, özellikle kuraklık tehlikesi nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. “25 Mart baraj doluluk oranları yüzde kaç?” sorusu, güncel verilere ulaşmak isteyenler tarafından sıkça sorgulanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), resmi web sitesi üzerinden günlük olarak güncel verileri yayımlıyor. Peki, İSKİ baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul’daki barajlardan hangisinde su seviyesi en yüksek, hangisinde en düşük? İşte 25 Mart 2025 tarihine ait güncel bilgiler…

BARAJLARIN DOLUM SEVİYELERİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 25 Mart 2025 Salı günkü baraj doluluk oranı grafiği, artan yağışlara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki baraj doluluk oranlarına dair detaylar haberimizin ilerleyen kısımlarında yer alıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verileri de, güncel baraj doluluk oranlarına dair önemli bilgiler sunuyor.

GÜNCEL DOLULUK ORANLARI VE HESAPLAMA YöntEMİ

Güncel baraj doluluk oranları için yapılan hesaplamalar, aktif kullanılabilir doluluk oranını belirliyor. Bu hesaplama aşağıdaki formülle gerçekleştiriliyor:

Toplam hacim – ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.