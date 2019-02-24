İSKİ’den uyarı: Sayaçlarınız donabilir

İSKİ, aniden düşüşe geçen hava sıcaklıklarına karşı sayaçların donma ihtimali olduğunu ve bu tehlikeye karşı önlem alınması gerektiğini duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul’da sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altında seyredebileceğini, bu nedenle su sayaç ve tesisatlarının donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

İSKİ’den yapılan yazılı açıklamada, su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır.” denildi.

NTV