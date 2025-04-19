İskilip Acil Durum Araçları Tatbikatı Yapıldı

FERMUAR SİSTEMİ İLE ACİL DURUM YOL YARDIMI

İskilip ilçesinde, acil durum araçlarının trafikte geçişini kolaylaştırmak için uygulamaya konulan “Fermuar sistemi ile yaşama yol ver” projesi çerçevesinde bir tatbikat gerçekleştirildi. İskilip Toplum Sağlığı Merkezi, İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerinin iş birliğiyle düzenlenen bu tatbikatta, senaryo gereği Çorum-Kastamonu kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturuldu.

TATBİKATTA SÜRÜCÜLERE YOL TARİFİ

Tatbikatta ekipler, yoğun trafik durumunda ambulansların geçebilmesi için sürücülerden araçlarını yolun her iki tarafına yaklaştırmalarını istedi. Etkinlik boyunca sürücülere, hem sağ hem de sol şeritteki araçlarıyla kenara çekerek orta şeridi ambulansların geçişi için nasıl boş bırakmaları gerektiği detaylı bir şekilde anlatıldı.