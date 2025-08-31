İskilip Parkında Karga Maskot Oldu

İSKİLİP’TE YAVRU KARGANIN HİKAYESİ

Çorum’un İskilip ilçesinde yer alan şehir parkında, yuvasından düşen ve park işletmesindeki bir birey tarafından köpeklerden kurtarılan bir karga, adeta ilçenin simgesi haline geldi. İskilip Şehir Parkı’nın işletmecisi Kadir Kumcu, ilkbahar döneminde yuvasından düşen yavru kargayı köpeklerin pençelerinden son anda kurtararak evine götürdü. Kumcu, evinde bir süre şırıngayla beslediği ve tedavisini yaptığı yavru kargayı, zamanla sağlığına kavuşturdu. Gündüz parkta, geceleri ise evinde bakımını üstlendiği karga, iyileştikten sonra doğaya salındı.

KARGA PARKIN MASKOTU OLDU

Bir süre sonra geri dönen karga, hem parkın hem de ilçenin maskotu haline gelerek çocuklar ve vatandaşlarla sıkça bir araya gelmeye başladı. Parkta vakit geçirmek için gelen ziyaretçiler, kargayla fotoğraf çektiriyor. Kısa sürede parktaki özgür dolaşımıyla dikkat çeken karga, vatandaşların ilgisini çekiyor.

KADİR KUMCU’NUN DOSTLUĞU

Yavru kargayı kurtararak ona dostluk kuran Kadir Kumcu, “Bu arkadaşımı, yavruyken köpeklerin ağzında gördüm, yardım etmeseydim köpekler başına bela olacaktı. Neyse ki fazla zarar vermemişler. Daha sonra kargayı yanımıza alarak beslemeye çalıştık, başta bir şey yemedi. Sonrasında enjektör yardımıyla beslemeye başladım. Hızla iyileşmesi için iki-üç saatte bir mamayla besledik. Geçen zamanla iyileşti ve buraya doğasına saldık, fakat fazla durmadı, tekrar geldi. Şimdi istediği zaman geliyor, kendini sevdiriyor ve karnını doyurup sonra gidiyor. Bazen oyun oynayıp okey taşlarımızı da alıyor ama önemli değil. Geçen senelerde bir alakarga yavrusu da geldi, onu da büyüttük, uçurdum. O da burada dolaşıyor, yemek yiyor ama sonra kayboldu. Her yıl böyle birkaç yavru nasip oluyor, onlara bakıyoruz” diye konuştu.