Haberler

İskilip’te Acil Durum Tatbikatı Yapıldı

ACİL DURUM İÇİN FERMUAR SİSTEMİ UYGULAMASI

İskilip ilçesinde, acil durum araçlarının geçişini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen “Fermuar sistemi ile yaşama yol ver” projesi kapsamında bir tatbikat yapıldı. İskilip Toplum Sağlığı Merkezi’nin, İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerinin iş birliğiyle düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği Çorum-Kastamonu kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturuldu.

TATBİKATTA SÜRÜCÜLERE YOL GÖSTERİLDİ

Bu etkinlikte, ekipler tarafından sürücülerden, yoğun trafik durumunda ambulansların geçebilmesi için araçların yolun her iki kenarına yaklaştırılması istendi. Tatbikatta, sürücülerin hem sağ hem de sol şeritteki araçlarıyla kenara çekilerek orta şeridin ambulansların geçişi için nasıl boş bırakılacağı detaylı bir şekilde anlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çorum’da Elektrik Direğinden Kablolar Düştü

Çorum’un Çepni Mahallesi'ndeki elektrik direğinde patlama yaşandı; kopan kablolar yol üzerine düştü. Güvenlik önlemleri alındı ve onarım çalışmaları başlatıldı.
Haberler

Çorum’da Düşen Arı Kovanları Toplandı

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde kasisten geçerken yola düşen iki arı kovasını zabıta ekipleri otoparka kaldırdı. Kovaların içindeki arılar kısa sürede geri döndü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.