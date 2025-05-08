İskilip’te Aileler Birlikte Oynadı

ETKİNLİKTE HEM EĞLENİP HEM ÖĞRENİYORLAR

Çorum’un İskilip ilçesinde gerçekleştirilen projeyle, ilçe stadyumunda bir araya gelen aileler ve çocukları, birlikte oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Misak-ı Milli İlkokulu’nda uygulanan “Ailemle Eğitim” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, 1. sınıf öğrencileri ve aileleri Şehit Mikail Kaya Stadyumu’nda buluştu.

AİLE KATILIMI ÖNEMLİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hayata geçirilen organizasyona katılan öğrenciler, aileleriyle birlikte çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşadı. Renkli anların yaşandığı etkinlikte aileler, bu fırsatı sundukları için organizatörlere teşekkür etti. Okul Müdürü Ali Hayda, etkinliğin çocukların gelişiminde aile katılımının önemini vurgulamak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Hayda, “Çocuklarımızı sadece sınıfta değil, hayatın içinde de eğitmek istiyoruz. Bugün aileleriyle birlikte oynayan, gülen çocuklar gördükçe doğru yolda olduğumuzu bir kez daha anladık. Emeği geçen öğretmenlerimize ve katılan velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.