İskilip’te Küspe-Silaj Makinesi Açıldı

İSKİLİP’TE YENİ MAKİNE HİZMETE GİRDİ

Çorum’un İskilip ilçesinde Ziraat Odası tarafından temin edilen küspe-silaj paketleme makinesi törenle hizmete açıldı. Bu makinede ilk paketleme İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Karaaslan tarafından gerçekleştirildi.

YENİ MAKİNE TARIMDA VERİMLİLİK SAĞLAYACAK

İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, yeni makinenin ilçe tarımı için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Efe, “Yeni makine ile tarım üreticilerine büyük kolaylık sağlayarak verimliliğin arttırılmasını hedefliyoruz.” dedi.

Trump, Zelenski’ye Hayran Kaldı

Beyaz Saray'daki zirvede, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski takım elbisesiyle dikkat çekti. Trump, Zelenski'yi övüp ardından yanıtını bekledi. Zelenski ise elinden geleni yaptığını ifade etti.
Adıyaman’da Takla Atan Araçta Yaralılar

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a giden bir araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla attı. Bir kişi ağır yaralanırken, dört kişi hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

