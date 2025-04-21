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İskilip’te Motosiklet Kazası Oldu

KAZA NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Çorum’un İskilip ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde İskilip ilçesi Hacıkarani Köprüsü çevresinde gerçekleşti.

KAZANIN AYRINTILARI

Edinilen bilgilere göre, E.Y. yönetimindeki 19 FN 391 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Emir İpek tarafından kullanılan motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Emir İpek, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

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