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İskilip’te Müdür ve Veli Arasında Kavga

Olayın Öncesi ve Sebepleri

İskilip ilçesinde, 13 Mart Perşembe günü yaşanan olayda İ.C., okuldan çıkarken kızını almak üzere Azmimilli İlkokulu’nun önüne gitti. Burada, başka bir okulda müdür olarak görev yapan M.F. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma hızla büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.

Kavganın Gelişimi ve Müdahale

Kavga sırasında, okulun önünde bulunan polisler olay yerine müdahale ederek tarafları ayırdı. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Kavganın görüntüleri, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve bu görüntülerde İ.C.’nin kızı ile okulun bahçe kapısından çıkarken M.F. ile bir konuşma yaptığı ve ardından yumruk attığı anlar kaydedildi.

Öğrencilerin Güvenliği

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kavga sırasında bazı öğrencilerin ezilme tehlikesi geçirdiği ve bazı öğrencilerin ise korkuyla koşarak uzaklaştığı anlar dikkat çekti. Bu durum, olayın okul çevresindeki güvenlik endişelerini artırdığı gibi, eğitim kurumlarının güvenliğine dair tartışmaları da yeniden gündeme getirmiş oldu.

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