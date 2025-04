İskilip’te Toplantı Yapıldı, Cevaplandı

İSKİLİP’TE VATANDAŞ İLE İLETİŞİM GÜÇLENİYOR

Çorum’un İskilip ilçesinde “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” adıyla bir toplantı düzenlendi. İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Temenne Parkı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen bu etkinlikte, katılımcıların sorularını yanıtladı. Önceki çalışmalarını da değerlendiren Çizikci, gelecekte ilçenin ihtiyaç duyduğu yatırımlarla ilgileneceğini ifade etti.

BELEDİYE BAŞKANI HALKIN SORULARINA CEVAP VERİYOR

Halkın kolay ulaşabileceği bir belediye başkanı olmayı hedeflediğini belirten Çizikci, “Benim kapım her zaman, herkese açık. Her gelen bizimle irtibat kurabilir. Her talebini söyleyebilir. Bizler sizlerin hizmetkarıyız.” dedi. Bu kapsamda, temizlik, kültür, sanat, spor gibi alanlarda ve kadınların kooperatif aracılığıyla sosyal hayata kazandırılması çalışmalarına tüm imkanlarıyla devam ettiklerini vurguladı. Toplantıya ayrıca Ak Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci de katıldı.